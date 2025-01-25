2025-01-25 00:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، إلى توحيد صفوف الكورد في سوريا والعمل على تحقيق حقوقهم بعيداً عن العنف.

وقال بارزاني في مقابلة مع فضائية "شمس"، إن الكورد في سوريا "عانوا من سياسات التعريب والاضطهاد منذ عام 1962"، مشدداً على ضرورة أن ينهي النظام الجديد في دمشق هذه المعاناة.

وأضاف، "نعمل على توحيد الكورد في سوريا لتحصيل حقوقهم دون اللجوء إلى العنف".

وحث بارزاني حزب العمال الكوردستاني على الكف عن التدخل في شؤون الكورد في سوريا، قائلاً: "حان الوقت لأن يترك حزب العمال الكورد في سوريا ليقرروا مصيرهم بأنفسهم".

كما دعا، مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى "اللجوء إلى طريق الحوار والتخلص من أي نفوذ خارجي".

وفي حديثه عن قضايا إقليم كوردستان، أكد بارزاني وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الإقليم "استعاد وزنه الدولي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية"، معرباً عن أمله في "مشاركة كل الأحزاب الفائزة في الحكومة الجديدة".

وأشار بارزاني إلى الاتفاقات التي توصل إليها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع رئيس وزراء إقليم كوردستان، قائلاً: "تم التوصل إلى اتفاقات عديدة، لكن جهات حالت دون تنفيذها".

وختم بارزاني حديثه بالتعبير عن أمنيته زيارة مدينة القامشلي، قائلاً: "القامشلي في القلب.. وآمل زيارتها في أقرب فرصة".