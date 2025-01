مسعود بارزاني يحدد ثلاثة "ثوابت" لحل المشاكل بين بغداد وأربيل ويوجه رسالة لسوريا

2025-01-25 01:05:07 - المصدر: جريدة المدى

اربيل/ المدى حدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، ثلاثة ثوابت، قال إنها "يجب أن تعتمد لحل الخلافات بين بغداد وأربيل"، فيما دعا الشعب الكردي في سوريا، إلى سلك طريق الحوار، كذلك دعا الإدارة السورية الجديدة إلى تفهم الخصوصية الكردية في المنطقة. وقال بارزاني في حوار متلفز تابعته (المدى)، إنني "كنت أعرف أن نظام […]

