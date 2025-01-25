رسميا.. ميلان يضم كايل ووكر من مانشستر سيتي

2025-01-25 01:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعانضم المدافع الإنجليزي كايل ووكر إلى نادي إيه سي ميلان قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024/25، وذلك وفقا لبيان نشره الفريق الإيطالي على موقعه .وجاء في البيان: "يسر نادي إيه سي ميلان الإعلان عن التعاقد مع المدافع كايل أندرو ووكر على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، مع وجود خيار للشراء الدائم".ويأتي انتقال ووكر، البالغ من العمر 34 عاما، إلى ميلان كفرصة جديدة له لتجربة تحديات مختلفة في مسيرته الكروية، كما يأمل النادي الإيطالي في الاستفادة من خبرات الظهير الإنجليزي الواسعة وقدراته الدفاعية لتعزيز صفوف الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.وكان ووكر قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي شيفيلد يونايتد، ثم انتقل إلى توتنهام هوتسبير، حيث لعب أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس 2010.وفي صيف 2017، انتقل ووكر إلى مانشستر سيتي، حيث لعب 319 مباراة وسجل ستة أهداف، وساهم في حصول الفريق على 17 لقبا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين لكأس الدرع الخيرية، ولقب دوري أبطال أوروبا، ولقب السوبر الأوروبي، ولقب كأس العالم للأندية.على الصعيد الدولي، لعب ووكر أول مباراة له مع المنتخب الإنجليزي في نوفمبر 2011، وشارك في 93 مباراة دولية حتى الآن.