2025-01-25 01:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، أن جهود الطبيب العراقي البريطاني محمد طاهر كامل أبو رغيف في غزة تمثل نموذجًا مشرفًا للعراقيين في الميادين الإنسانية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، أجرى اتصالاً مرئياً مع الطبيب العراقي البريطاني محمد طاهر كامل أبو رغيف، المتخصص في جراحة الأعصاب الطرفية والعظام والصدمات، وأحد الكفاءات العراقية البارزة المقيمة في المملكة المتحدة."وأشاد السفير بحر العلوم ، بحسب البيان، "بالدور الإنساني المتميز الذي يقوم به الطبيب أبو رغيف، والذي تطوع منذ أكثر من سبعة أشهر في قطاع غزة ضمن الطواقم الطبية الدولية"، مؤكدًا أن "جهوده تمثل نموذجًا مشرفًا للعراقيين في الميادين الإنسانية".وأثنى على "مبادرته الإنسانية في التطوع لمساعدة المدنيين في غزة"، مشيرًا إلى أن "رفعه لعلم العراق يعكس اعتزازه بوطنه وإسهامه في تقديم صورة مشرقة عن العراق على المستوى الدولي".من جهته، عبّر الطبيب أبو رغيف عن "فخره بانتمائه للعراق واعتزازه بتقديم خدمات طبية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة في غزة"، موضحاً أن "عمله يسعى إلى إنقاذ الأرواح وزرع الأمل بين السكان".ودعا الحكومة العراقية إلى "تعزيز الدعم الطبي والإنساني والتعليمي للقطاع"، مشيراً إلى أن "التحديات الكبيرة التي تواجه الطواقم الطبية هناك".وفي ختام الاتصال، أكد السفير بحر العلوم أن "الحكومة العراقية تولي اهتماماً خاصاً بالكفاءات الوطنية في الخارج،" مشدداً على "أهمية دعم جهودهم الإنسانية وتعزيز أدوارهم بما يسهم في إبراز الصورة المشرقة للعراق في المحافل الدولية".