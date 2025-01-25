علي الحمادي ينضم إلى ستوك سيتي على سبيل الإعارة

2025-01-25 02:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - عبدالرحمن حميدأعلن نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي عن انتقال مهاجمه العراقي، علي الحمادي، إلى صفوف ستوك سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025، دون وجود بند يتيح لستوك سيتي شراء اللاعب بعد انتهاء فترة الإعارة.وبحسب مصادر مطلعة، فإن ستوك سيتي قدم عرضًا ماليًا كبيرًا للحصول على خدمات الحمادي، متفوقًا بذلك على عدة أندية في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، من بينها وست بروميتش ألبيون، التي أبدت اهتمامًا بضم اللاعب.الحمادي، البالغ من العمر 22 عامًا، انضم إلى إيبسويتش تاون في يناير 2024 قادمًا من ويمبلدون، وساهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال هذا الموسم، شارك في 13 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفًا واحدًا وصانعًا لآخر.من المتوقع أن يشكل الحمادي إضافة قوية لخط هجوم ستوك سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب”، حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه والمنافسة على مراكز متقدمة في جدول الترتيب.