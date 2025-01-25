غوارديولا: لهذا السبب تعاقدنا مع مرموش

2025-01-25 08:20:03 - المصدر: واع

متابعة- واعلم يُخفِ مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا حماسه بشأن الوافد الجديد عمر مرموش.وقال غوارديولا عن مرموش: "أضاف إمكانيات استثنائية للفريق. إنه لاعب للمستقبل بفضل الجودة التي يمتلكها في الثلث الأخير من الملعب. لهذا السبب تعاقدنا معه".ورغم الغيابات الكبيرة التي تشمل روبن دياز، جيريمي دوكو، ناثان آكي، ورودري، أوضح غوارديولا أن مرموش قد يكون له دور في مباراة اليوم امام تشيلسي: "نعم، يمكنه اللعب، لكنه قرار لم أتخذه بعد. الوضع صعب مع نقص الخيارات، لكنه جاهز إذا احتجنا إليه".مرموش، الذي انضم حديثًا إلى صفوف السيتيزنز، يُنظر إليه كواحد من الأسماء الواعدة بفضل مهاراته الهجومية وإمكانياته المميزة في صناعة الفارق في المباريات الكبرى.ونشر مانشستر سيتي عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" مقطع فيديو يستعرض مهارات النجم المصري عمر مرموش خلال أول تدريب له مع الفريق، والذي أجراه عقب إتمام انتقاله الرسمي إلى صفوف النادي.وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس رسميا ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة 5 سنوات.المصدر: سكاي نيوز