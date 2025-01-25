النفط يسجل خسائر أسبوعية بفعل ضغوط ترامب على أوبك

2025-01-25 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط عند التسوية أمس الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع على خسائر بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة وطالب أوبك بخفض الأسعار.

يأتي ذلك، بعد يوم من حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والسعودية، على خفض الأسعار في مسعى واسع النطاق لزيادة إنتاج الخام، وكرر كلامه في تصريحات أمس الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.27% لتبلغ عند التسوية 78.50 دولارا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.05% لتسجل عند التسوية 74.66 دولارا للبرميل.

وبالنسبة للأسبوع، تراجع خام برنت حتى الآن 3% تقريباً وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 4%.

وقال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، أن موقف السعودية وأوبك هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سئل عما إذا كانت المملكة ستخفض أسعار النفط بعدما طلب ترامب.