نجوم العراق.. 3 مواجهات بختام الجولة 16 والصقور يسعى لمصالحة جمهوره

2025-01-25 08:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏تقام اليوم السبت، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة السادسة عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في بغداد والنجف والكوت.

‏وتقام عند الساعة 2:30 عصراً مباراتان، تجمع الأولى فريق القاسم مع ضيفه فريق نفط البصرة، حيث تقام المباراة على ملعب الكوت الأولمبي.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الحدود مع ضيفه فريق الكهرباء على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏ويختتم فريقا نادي النجف مع ضيفه نادي القوة الجوية مباريات الجولة 16 عند الساعة 5:00 مساءً، حيث تقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

ويسعى فريق القوة الجوية لمصالحة جمهوره من خلال لقاء اليوم، بتحقيقه الفوز على النجف بعد سلسلة الهزائم والنتائج السلبية التي تعرض لها في الجولات السابقة ليتنازل عن الصدارة ويتراجع للمركز السادس قبل لقاء اليوم، وذلك من اجل البقاء ضمن الفرق المتنافسة على المراكز الأولى.

وفي حال فوز الصقور اليوم سيرفع رصيده للنقطة 31 مناصفة مع الوصيف الشرطة، الذي تعادل أمس مع نوروز، وفقد فرصة الصدارة التي مازالت بحوزة الزوراء، اما في حال خسارة الجوية او تعادله في لقاء اليوم فسيبقى يعاني بالمركز السادس.