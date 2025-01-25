الدولار يسجل أسوأ خسارة أسبوعية بعد تصريحات الرسوم الجمركية

2025-01-25 09:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هبط الدولار الأمريكي، عند نهاية الأسبوع، وسجل أسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من عام بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف أقل حدة بشأن فرض رسوم جمركية على الصين مما أضاف إلى غموض يكتنف السياسات التجارية للولايات المتحدة.

واتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، الى تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث بأكثر من 1.6% للأسبوع.

وقلص الين مكاسبه المبكرة مقابل الدولار بعد أن رفع بنك اليابان يوم أمس الجمعة أسعار الفائدة وعدل توقعات التضخم بالرفع دون تقديم مؤشرات كثيرة على توقيت ووتيرة زيادة أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع اليورو 0.65% بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 17 ديسمبر/ كانون الأول عند 1.0515 دولار. ويتجه اليورو صوب تسجيل مكاسب للأسبوع بنحو 2%.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.2417 دولار ويمضي أيضاً على مسار تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 2% ليوقف بذلك خسائر امتدت لثلاثة أسابيع متتالية.

واتجه المستثمرون إلى بيع الدولار بعد تنصيب ترامب مع عدم تحقق ما قاله عن التعريفات الجمركية على الفور بما خالف توعدات أطلقها خلال حملته الانتخابية.