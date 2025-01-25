ملايين الزائرين تحيي ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (ع)

2025-01-25 09:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعتواصل جموع الزائرين، اليوم السبت، إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "حشود الزائرين تواصل مسيرها المليوني من مختلف مناطق بغداد والمحافظات باتجاه مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة وسط إجراءات أمنية وخدمية وانتشار المواكب على طول الطريق المؤدي الى مدينة الكاظمية ومحيطها.وأشار الى أن "الجهود الخدمية من قبل الجهات الساندة لا تزال تتواصل على طول طرق مسير الزائرين".وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم اللجنة العليا للزيارات المليونية العميد مقداد ميري أن خطة النقل وحركته تجري بانسيابية عالية وبلا قطوعات.وقال ميري خلال الإيجاز اليومي الخاص بتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لم نسجل أي خرق أمني خلال الزيارة الرجبية حتى هذه اللحظة".وأضاف أن "خطة النقل وحركته تجري بانسيابية عالية وبلا قطوعات".وأعلنت وزارة النقل، يوم أمس الجمعة، عن مشاركة 25 ألف مركبة خاصة و350 باصاً في نقل الزائرين.