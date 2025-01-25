الأنواء الجوية: أمطار متوسطة الشدة خلال الأيام المقبلة

2025-01-25 09:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متوسطة الشدة خلال الأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية نهاراً والمنطقة الجنوبية ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأحد في السليمانية 13، بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف 18، دهوك وأربيل 15، نينوى وكركوك 16، وصلاح الدين 17، الأنبار وديالى وبابل والديوانية وميسان وواسط والمثنى 19، وذي قار 21، والبصرة 22".

وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الجنوبية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى يكون الطقس فيها غائماً مع زخات مطر متفرقة فيها، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وذكر أن "التوقعات الجوية ليوم الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".