خام البصرة يغلق على خسارة خلال الأسبوع الماضي ‎

2025-01-25 10:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسارة خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بسيط بلغ سنتا واحدا ليصل الى 78.43 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 1.83 دولار، بما يعادل 2.33%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ سنتا واحدا ليصل إلى 81.68 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية أيضا بلغت 1.83 دولار أو ما يعادل 2.24%‎.

وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) خسائر، بعد يوم من حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والسعودية، على خفض الأسعار في مسعى واسع النطاق لزيادة إنتاج الخام.