رئيس الجمهورية: نتعاون مع العديد من الدول للاستثمار في العراق

2025-01-25 10:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم البست، أن العراق يتعاون مع عدد كبير من دول المنطقة والدول الأوروبية من أجل الاستثمار، معبراً عن أمله في أن ينجح الرئيس ترامب فيما طرحه بشأن إنهاء الحروب في أنحاء العالم كافة.وقال رئيس الجمهورية، في مقابلة صحفية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وجودنا في منتدى دافوس الاقتصادي هو لإعطاء انطباع عن الوضع الحالي في العراق والشرق الأوسط الذي يهم الجميع، وكما تعلمون الآن الوضع في سوريا وضع جديد، وفي لبنان تشكلت مؤخراً حكومة ونأمل بأن ينجحوا في مساعيهم".وأضاف رئيس الجمهورية: "أكدنا في منتدى دافوس على الأوضاع الأمنية الجيدة في العراق، والعلاقات الجيدة مع دول الجوار جيدة، والتركيز على الخدمات المقدمة للشعب العراقي، وفي نفس الوقت تحسين البنية التحتية، ونتعاون مع عدد كبير من دول المنطقة والدول الأوروبية من أجل الاستثمار في العراق وتنفيذ المشاريع الخدمية والضرورية للشعب العراقي".وأكد أن "العراق دولة مستقلة، والقرارات بيد الدولة العراقية، وعلاقاتنا جيدة مع كل الدول، وقرار العراق مستقل ومبني على استقلاليتنا، وبالنسبة لنا ولكل العراقيين حكومة وشعباً استقلال العراق أهم من كل شي الآن وفي المستقبل".وعبر رئيس الجمهورية عن أمله أن "ينجح الرئيس ترامب فيما طرحه بشأن إنهاء الحروب في أنحاء العالم كافة، ونحن مرتاحون جدا من هذا التصريح، ونأمل بأن يتم تنفيذها، ويدفع باتجاه الحلول السياسية".واختتم بالقول: "أنا متفائل بالنسبة للعراق، لأننا اتخذنا قرارات سياسية جيدة، والنظام في العراق جيد، ولدينا الآن استقرار أمني الذي يعد من أهم الحاجات، وماضون في برنامج تحسين الخدمات والبنية التحتية وتطوير علاقاتنا مع دول الجوار والعالم".