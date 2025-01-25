ارتفاع حصيلة حادث طريق محطة المنصورية شرقي ديالى إلى 11 ضحية

2025-01-25 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر طبي، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، ارتفاع حصيلة حادث السير المروّع الذي وقع على الطريق الرئيسي قرب محطة المنصورية الغازية، أقصى شرقي ديالى، إلى 11 ضحية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحصيلة النهائية للحادث بلغت مصرع أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين في المحطة، إضافة إلى إصابة سبعة آخرين، بينهم ثلاثة بحالة حرجة".

وأضاف أن "المصابين الآخرين هم أيضاً من موظفي المحطة الغازية"، مشيراً إلى أن "عملية نقل المصابين إلى ردهات الطوارئ في المستشفيات القريبة قد استُكملت".

وتابع أن "اندلاع النيران في إحدى المركبات نتيجة شدة الاصطدام ساهم في زيادة عدد الضحايا"، مؤكداً أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الموقف بشكل كامل".

هذا وكشف مصدر طبي، في وقت سابق من اليوم، عن مصرع وإصابة ستة أشخاص، بينهم طفل، جراء حادث سير مروّع شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حادث سير ناجم عن اصطدام مركبتين على الطريق الرئيسي قرب المحطة الغازية في محيط قضاء المنصورية، أقصى شرق ديالى، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين، بينهم طفل، اثنان منهم بحالة حرجة للغاية".

وأضاف أن "إحدى المركبتين اشتعلت فيها النيران نتيجة قوة الاصطدام"، مؤكداً أن "أهالي القرى المجاورة هرعوا لإنقاذ المصابين وانتشال الجثتين".

وأشار إلى أن "المصابين تم نقلهم إلى مركز صحي قريب لتلقي العلاج".





