اليوم .. النجف يستضيف الجوية في ختام منافسات الجولة (16) من دوري النجوم

2025-01-25 10:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعتستكمل اليوم السبت منافسات الجولة (16) من دوري نجوم العراق للمحترفين بإقامة (3)مباريات .وأبرز مباريات اليوم ستكون المواجهة النارية التي تجمع فريقي النجف مع القوة الجوية والتي يستضيفها ملعب النجف الدولي.وفي مباراة ثانية يلعب فريق القاسم أمام نظيره نفط البصرة، فيما يستضيف فريق الحدود منافسه الكهرباء.ويتصدر فريق الزوراء سلم ترتيب دوري النجوم برصيد (32) نقطة يليه الشرطة وفي جعبته (31) نقطة.