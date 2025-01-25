2025-01-25 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر طبي، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، عن مصرع وإصابة ستة أشخاص، بينهم طفل، جراء حادث سير مروّع شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حادث سير ناجم عن اصطدام مركبتين على الطريق الرئيسي قرب المحطة الغازية في محيط قضاء المنصورية، أقصى شرق ديالى، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين، بينهم طفل، اثنان منهم بحالة حرجة للغاية".

وأضاف أن "إحدى المركبتين اشتعلت فيها النيران نتيجة قوة الاصطدام"، مؤكداً أن "أهالي القرى المجاورة هرعوا لإنقاذ المصابين وانتشال الجثتين".

وأشار إلى أن "المصابين تم نقلهم إلى مركز صحي قريب لتلقي العلاج".

يُذكر أن محافظة ديالى تشهد سنوياً معدلات مرتفعة من حوادث السير، ما يؤدي إلى مصرع وإصابة المئات.