"عباس زهلولة" في قبضة العدالة بعد هروبه المثير

2025-01-25 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، القبض على المتهم الهارب المدعو عباس زهلولة.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المتهم الهارب المدعو عباس زهلولة في قبضة ابطال الداخلية".

هذا وتناقل ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، امس الجمعة، خبرا عن هروب المدعو عباس زهلولة بعد تناول وجبة طعام في احد المطاعم على الطريق السريع خلال عودته من المحاكمة.

من جانبها، اخلت قيادة شرطة واسط امس الجمعة، مسؤوليتها عن هروب المتهم، كونه كان في عهدة قوة أمنية غير تابعة لها.