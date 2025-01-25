2025-01-25 10:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن تخصيص 17 موقعاً مؤقتاً لطمر النفايات، فيما أشارت الى وجود خطة لإحالة ملف معالجة النفايات إلى القطاع الخاص.وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد خصصت 17 موقعاً لطمر النفايات بشكل مؤقت في مختلف مناطق العاصمة بغداد تنقل بعدها الى مواقع طمر نهائية في منطقتي النهروان والنباعي"، لافتاً الى أن "الأمانة تعاقدت مع شركات محلية لنقل النفايات من مواقع الطمر في مختلف بلديات العاصمة الى مواقع الطمر النهائية".وأشار الربيعي الى أن " أمانة بغداد وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أحالت عقد تنفيذ معمل لحرق النفايات الى شركة صينية يسع لحرق 3 آلاف طن من النفايات يومياً من مجمل النفايات في العاصمة والبالغة 9 آلاف طن" مضيفاً أن " المستقبل القريب سيشهد أيضاً تنفيذ مشروع آخر لحرق النفايات يتسع الى الستة آلاف طن المتبقية من النفايات في بغداد بالتعاون بين أمانة بغداد ووزارتي الكهرباء والبيئة".أما في موضوع مواقع الطمر المؤقتة للأمانة ذكر الربيعي أن "النفايات تنقل من البيوت والشوارع الى مناطق الطمر المؤقتة، يجري بعد ذلك عملية فرزها وكبسها لتنقل في مرحلة لاحقة الى مواقع الطمر النهائية"، مشيراً الى أن " الأمانة أعدت خططاً للتعاقد مع القطاع الخاص لمعالجة النفايات والتخلص منها نهائياً".