2025-01-25 11:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / عراق اوبزيرفر اختتمت تعاملات النفط أسبوعا خاسرا انهى سلسلة 4 أسابيع متتالية من الارتفاع، وذلك بسبب السياسة والتصريحات التي جاء بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضاغطة على أسعار النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.27 بالمئة لتسجل عند تسوية يوم الجمعة 78.50 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس …

