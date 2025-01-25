2025-01-25 11:00:04 - المصدر: ايشان

في خطوة جديدة ضمن حملة الترحيل الواسعة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حطّت طائرتان عسكريتان أميركيتان في غواتيمالا يوم الجمعة، محملتين بمهاجرين غواتيماليين تم طردهم من الولايات المتحدة. وبحسب السلطات المحلية، نقلت الطائرة الأولى، التي حطّت بعد منتصف الليل، 79 راكبًا، بينهم 31 امرأة و48 رجلاً. في حين وصلت الطائرة الثانية في صباح الجمعة، […]

ظهرت المقالة ترامب يبدأ تنفيذ أكبر خططه بعبارة “بدأت رحلة الترحيل” أولاً على ايشان.



