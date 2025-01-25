2025-01-25 11:00:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت، على أن الفصائل المسلحة في العراق، هي فصائل عراقية مرتبطة بالحشد الشعبي الذي يشكل جزءاً من القوات الأمنية. وقال رشيد، في مقابلة مع قناة فرانس 24، إن “وجودنا في منتدى دافوس الاقتصادي لإعطاء انطباع عن الوضع الحالي في العراق والشرق الأوسط الذي يهم الجميع، وكما تعلمون […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية: الفصائل المسلحة في العراق جزء من الحشد ومن قواتنا الأمنية أولاً على ايشان.



