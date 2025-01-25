2025-01-25 11:00:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، بأن حالة الطقس في البلاد ستشهد هطول أمطار متوسطة الشدة خلال الأيام المقبلة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان، إن “يوم غد الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية نهاراً والمنطقة الجنوبية ليلاً، ودرجات الحرارة […]

ظهرت المقالة حالة الطقس في البلاد تعد بهطول أمطار في الأيام المقبلة أولاً على ايشان.



