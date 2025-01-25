مصرع 3 موظفين وإصابة 7 بحادث سير مروع في ديالى.. صور

2025-01-25 11:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم السبت، بمصرع 3 موظفين وإصابة 7 آخرين بوزارة الكهرباء ومنتسب أمني بحادث سير مروع شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "باصا يقل موظفين في محطة كهرباء المنصورية الغازية اصطدم بسيارة مدنية على طريق قرة تبة - منصورية الجبل شمال شرقي محافظة ديالى".

وأضاف أن "شدة الاصطدام تسببت باحتراق الباص مما أدى إلى مصرع 3 موظفين وإصابة 7 آخرين، تم إنقاذهم باللحظات الاخيرة قبل انفجار الباص وإصابة سائق السيارة المدنية".