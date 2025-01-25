دخل يومه الثالث.. القصة الكاملة لإعتصام أكثر من ألف مهندس في البصرة

2025-01-25 12:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دخلتاعتصامات المهندسين العراقيين في البصرة يومها الثالث، مطالبين نقابتهم بتسليمهمهويات النقابة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تجرى صباح اليومالسبت.

وقال ممثلالمهندسين المعتصمين كرار العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث قوائم تتنافسفي انتخابات نقابة المهندسين فرع البصرة، بينها قائمتين متحالفتين وصلت هوياتهمإلى منازلهم، بينما هناك أكثر من ألف مهندس معتصمين منذ يومين لم يستلموا هوياتهملانتخاب مرشحهم في القائمة الثالثة".

بدوره، قالمحافظ البصرة أسعد العيداني خلال حضوره الاعتصامات، إن "الانتخابات لا يمكنأن تجرى من دون استلام كل المهندسين هوياتهم"، مبيناً أنه "سيقف لمنعهاحتى استلام هذه الهويات واتمام الانتخابات بشكل عادل يضمن حق الجميع بالمشاركة".

من جانبه، قالرئيس نقابة المهندسين فرع البصرة إياد خيون، إن "العديد من الأصوات تحاولعرقلة العملية الديمقراطية وسير الانتخابات، وأن ادعاء امتناع النقابة عن تسليمالهويات المستلمة من المقر العام باطل".

وأضاف خيون، أن"النقابة اشترطت حضور المهندس بنفسه لاستلامها حسب تبليغ المركز"،مؤكداً تسليم "العديد من الهويات والنقابة مستمرة بتوزيعها حتى في يومالانتخابات وأي خلل سوف يحل بالطرق القانونية لا الملتوية".

وشهدت البصرةأيضاً الأسبوع الماضي، تظاهر عدد من الباحثين المشاركين في التعداد السكانيبمحافظة البصرة، للمطالبة بتعيينهم وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي.

كما وذكر مراسلوكالة شفق نيوز المتواجد في اعتصامات المهندسين، أن "الاعتصامات مستمرة لغايةالآن وهم يقفون أمام بوابة النقابة بأعداد كبيرة تصل إلى قرابة الألف مهندسمطالبين بتسليمهم الهويات ورغم أن المقرر إقامة الانتخابات اليوم السبت فيالساعة 9 صباحاً".