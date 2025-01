بالصور: حملة لإزالة التجاوزات على انهر شرق الناصرية لتحسين توزيع المياه

2025-01-25 12:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أطلقت إدارة حوض نهر الغراف التابعة للموارد المائية في ذي قار حملة لإزالة التجاوزات على انهر سيد دخيل في منطقة شرق الناصرية.وذكرت المديرية في بيان رسمي تابعته شبكة اخبار الناصرية أن الحملة شملت إزالة التجاوزات على مشروعات ماء الصالحية وشط ال إبراهيم، في إطار تعزيز وصول المياه إلى...

