الجهد الخدمي للحشد الشعبي يباشر عملية التفويج العكسي للزائرين

2025-01-25 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعباشر الجهد الخدمي للحشد الشعبي، اليوم السبت، بعملية التفويج العكسي لزوار الإمام موسى الكاظم (ع) وسط حالة من الاستنفار.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الجهد الخدمي استنفر آلياته وكوادره من أجل إنجاح عملية التفويج العكسي للزوار داخل مدينة الكاظمية المقدسة، حيث تم توفير اسطول من الآليات والعجلات".وأشار الى أن "عملية التفويج العكسي تأتي ضمن الخطط التي أعدتها هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع الجهات المختصة ضمن الجهود الحكومية لإنجاح الزيارة الرجبية المليونية".