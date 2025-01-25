الصحة: خطة تقديم الخدمات الصحية للزائرين تسير بوتيرة متصاعدة

2025-01-25 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن خطة تقديم الخدمات الصحية للزائرين تسير بوتيرة متصاعدة.وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة دعم زيارة استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) تسير وفق ما مخطط لها ولدى الملاكات الصحية خبرة متراكمة في التعامل مع الزيارات المليونية وبالتنسيق مع جميع الجهات"، لافتاً الى أن "الفرق الطبية تواصل تقديم الخدمات الصحية للزائرين من المفارز الثابتة والمتحركة والمستشفيات الميدانية على طول الطريق لمدينة الكاظمية المقدسة".وأشار الى أن "وزير الصحة صالح الحسناوي ترأس اجتماعاً لغرفة العمليات الخاصة بخطة دعم زيارة استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام) وتابع بشكل ميداني الجهود المبذولة لخدمة الزائرين"، مبيناً أن "أغلب الحالات التي تم تسجيلها بسيطة ومتوسطة، ولا توجد أي حالات خطيرة أو حالة وفاة".وبين البدر أن "هناك تنسيقاً مع الجهات الأمنية والخدمية، وتم توفير الأدوية الأساسية في المفارز الطبية".