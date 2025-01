2025-01-25 12:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط / عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم السبت، اعتقال المنتسب في وحدات حفظ القانون ببغداد، عباس زهلولة، المتهم بالابتزاز والاتجار بالبشر، بعد هروبه الأسبوع الماضي. وذكر بيان للقيادة، ان “المتهم الهارب المدعو عباس زهلولة في قبضة أبطال الداخلية”.

