الكروي: كاميرات المراقبة هي من فكت طلاسم جريمة" الهارونية" بديالى

2025-01-25 12:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن تفاصيل عملية الهارونية التي أثارت الرأي العام خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن مدنياً تعرض لعملية اختطاف من قبل عصابة إجرامية في منطقة الهارونية قرب المقدادية شمالي ديالى، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة مساء اول امس".

وأكد الكروي أن قيادة الشرطة، بناءً على تعليمات وزارة الداخلية، شكلت على الفور فريقاً مختصاً شاركت فيه أربع عناوين أمنية ضمن دائرة استخبارية مصغرة من أجل تحديد مكان احتجاز المختطف، لافتاً إلى أن القوة، ومن خلال جهود استثنائية استمرت نحو 24 ساعة، نجحت في الوصول إلى مكان احتجاز المختطف في منطقة نائية بعمق 17 كم في تلال حمرين أقصى شمال ديالى".

وأشار الكروي، إلى أن المختطف تم تحريره، وتم استعادة جميع المسروقات، وإعادته إلى ذويه سالماً، كما أكد أن العملية كانت نوعية، وأن كاميرات المراقبة ساهمت بشكل كبير في تقديم أولى الخيوط التي قادت القوة إلى كشف غموض هذه الجريمة، وتحديد مسارات تحرك العصابة قبل الوصول إلى مكان احتجاز المختطف".

وأوضح الكروي أن القضية أثارت الرأي العام في ديالى، وسط مطالبات بكشف الغموض وتعقب المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، لافتاً إلى أن العملية أظهرت قوة وكفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا الخطف، كما أظهر دور كاميرات المراقبة، سواء المنزلية أو الأمنية، في تحييد الجريمة المنظمة وكشف خيوط تؤدي إلى اعتقال وتفكيك تلك العصابات".

وأضاف الكروي أن ديالى آمنة ومستقرة، وأن نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة قد انخفض بنسبة 90%، وهو إنجاز كبير. وأكد أن جهود الأجهزة الأمنية في توجيه الضربات للعصابات الإجرامية مستمرة وتحقق نتائج إيجابية بشكل مستمر".

وبحسب ذويه وشهود عيان، حدثت عملية الاختطاف لمواطن من سكنة الهارونية صاحب محل للمواد الغذائية، كان معه مبلغا من المال ومصوغات ذهبية، اذ جرى اختطافه من قبل مجموعة مسلحة واقتياده الى جهة مجهولة.