السليمانية.. ملتقى لبحث مستقبل "غرب كوردستان" في سوريا الجديدة (صور)

2025-01-25 12:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدتمحافظة السليمانية، يوم السبت، إقامة ملتقى "جنوب كوردستان"، لمناقشةمستقبل غرب الإقليم في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على المنطقة، بمشاركة عدد منالسياسيين والأكاديميين والمختصين.

وقال شورش خضر،عضو الملتقى، لوكالة شفق نيوز، إن "الملتقى الذي يستمر ليوم واحد يهدف إلىتقديم مقترحات وملاحظات وأسئلة محورية حول مستقبل سوريا الجديدة، مع التركيز علىقضايا تتعلق بالكورد في المنطقة"، مبيناً أن "النقاشات تناولت دراسةتداعيات الوضع السوري الجديد على الداخل السوري، وتأثيراته على المحيط الإقليميوالمنطقة بشكل عام".

وأضاف خضر، أن"هذه الأسئلة والملاحظات ستُرفع في تقرير مفصل إلى الجهات المعنية بهدفالاستفادة منها في رسم ملامح المرحلة المقبلة في سوريا، بما يخدم استقرار المنطقةوضمان حقوق الكورد في الإطار السوري الجديد".

ويُعد هذاالملتقى خطوة محورية لفهم تأثير التغيرات الإقليمية على مستقبل غرب كوردستانودورها في سوريا الجديدة، حيث يأمل المشاركون أن تسهم التوصيات الناتجة عنالاجتماع في دفع عجلة الحوار الإقليمي نحو حلول مستدامة تخدم الجميع، وفقاً لمراسلوكالة شفق نيوز.

ويأتي هذاالملتقى في وقت تشهد فيه المنطقة تغييرات كبيرة نتيجة التحولات السياسيةوالميدانية التي طرأت على سوريا خلال السنوات الماضية، مع الحديث عن مستقبلالمناطق الكوردية في سوريا الجديدة التي تعتبر قضية محورية وسط الجهود الإقليميةوالدولية لإعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.