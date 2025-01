2025-01-25 13:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025). ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا. ومع هبوط …

