2025-01-25 13:45:02 - المصدر: واع

صلاح الدين-واع – فليح العبيديأحصت محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، مشاريعها الخدمية للعام الماضي.وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة صلاح الدين هشام نوري جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة صلاح الدين حققت تقدماً كبيراً في إنجاز المشاريع الخدمية خلال العام 2024 وفي جميع القطاعات، ولاسيما القطاع الصحي، حيث تم افتتاح 48 مركزاً وبيتاً صحياً، وإنشاء 3 مستشفيات جديدة، وافتتاح مركز الأورام ومختبر فحص الأغذية ومركز فحص الدم، وتنفيذ 41 مشروعاً صحياً لتحسين الخدمات الطبية".أما بخصوص قطاع التربية والتعليم، فأشار نوري الى أنه "تم إنجاز 111 مشروعاً تربوياً بما في ذلك بناء 29 مدرسة ضمن القرض الصيني، وأيضاً توقيع عقد مع شركة عربية بواقع 13مدرسة ذات معايير دولية في عموم أقضية المحافظة، وإعادة تأهيل قاعات وكليات ضمن قطاع التعليم العالي".وأوضح أنه "تم تنفيذ 95 مشروعاً شملت افتتاح جسر جديد، وتأهيل الطرق الرئيسية وشبكة المواصلات، وكذلك قطاع البلديات تم تنفيذ 182 مشروعاً شملت تأهيل الطرق وإنشاء المتنزهات وتطوير مداخل المدن والتشجير وتجهيز البلديات بالآليات الضرورية لتسريع الأداء الخدمي".أما مشاريع قطاع الكهرباء في محافظة صلاح الدين، فذكر أنه "تم تنفيذ 54 مشروعاً شملت فك الاختناقات وتجهيز محولات وتشغيل محطات وتشييد مغذيات جديدة"، مشيراً الى أنه "تمت إعادة تأهيل 17 ملعباً وساحة رياضية ومنتديات شبابية لتعزيز الأنشطة في القطاع الرياضي".أما بخصوص قطاع الزراعة فلفت نوري الى أنه "تم تنفيذ 167 نشاطاً زراعياً شملت إبرام العقود وتطوير الخطط الزراعية الشتوية والصيفية، لافتاً الى أنه "تم تنفيذ 22 مشروعاً شملت إنشاء شبكات تصريف الأمطار ومحطات معالجة وتأهيل الخطوط".وبخصوص قطاع التعويضات، أكد أنه "تم صرف تعويضات لـ3000 متضرر من الإرهاب واستكمال 109 قرارات للشهداء"، منوهاً بأن "مشاريع صندوق الإعمار نفذت 53 مشروعاً شملت بناء المدارس وتأهيل الطرق وإنشاء مراكز الشرطة وتطوير المباني الحكومية، أما قطاع العمل والتدريب المهني فقد تم تدريب وتأهيل 1884 شاباً ضمن برامج مهنية مختلفة".أما في قطاع البيئة والبيطرة فبين أنه "تم تنفيذ 248 نشاطاً بيئياً شملت الفحوصات المختبرية ومتابعة الأنشطة الصناعية وتسويق 600 ألف منتوج بيطري، وإجراء 536 عملية رصد صحي، وكذلك تم تسويق 889 ألف طن من الحنطة وإنشاء 21 مخزناً لتخزين الحبوب، وأيضا تنفيذ 32 مشروعاً شملت تشغيل المشاريع وصيانة المقاطع".وعن قطاع الرعاية الاجتماعية أوضح أنه "تم إصدار 223 بطاقة ماستر كارد للمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وأيضاً إعادة 250 عائلة نازحة من المخيمات إلى مناطقها الأصلية، وإقامة 7مؤتمرات دولية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم العوائل النازحة".وأشار الى أنه "تم إصدار 1610 بطاقات ماستر كارد للمشمولين، وشمول 15 ألف مستفيد من شبكة الحماية، وتدقيق أضابير 28727 مستفيداً".ولفت الى أنه "تمت صيانة 5 قاعات خزنية للمواد الغذائية بالصوف الصخري الذي يسهم في انخفاض درجات الحرارة والحفاظ على المواد الغذائية، وكذلك قطاع الماء وتنفيذ 52 مشروعاً تضم مجمعات ماء ومحطات تحلية وشبكة ماء وخطوط نقل ماء ونصب غواطس وخطوط طوارئ".