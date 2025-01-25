السامرائي يؤكد من الفلوجة أهمية دعم المناطق المحررة وتعزيز الاستقرار فيها

2025-01-25 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

زار رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، مكتب النائبة عن تحالف العزم نهلة الفهداوي في منطقة عامرية الصمود.

وذكر بيان لتحالف العزم، تابعته "بغداد اليوم"، ان "السامرائي بحث خلال اللقاء الذي كان يرافقه عدد من نواب وقيادات التحالف، القضايا التي تهم أبناء المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالواقع الخدمي، وسبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تطلعات أهالي عامرية الفلوجة في توفير الخدمات الضرورية".

وأكد السامرائي، خلال اللقاء على "أهمية دعم المناطق المحررة وتعزيز الاستقرار فيها من خلال تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن تحالف العزم يسعى بكل جدية إلى دعم أبناء الأنبار وتلبية تطلعاتهم".

وكان في استقبال السامرائي، عدد من وجهاء ومثقفي المنطقة، حيث التقى سيادته وجهاء ومثقفي وشباب العامرية.