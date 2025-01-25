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› فيديو | استعراض حماس العسكري يستفز إسرائيل
فيديو | استعراض حماس العسكري يستفز إسرائيل
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2025-01-25 14:00:02 - المصدر: قناة العربية
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