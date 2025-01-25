2025-01-25 14:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفتوزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن خفض انتاج الطاقة بمقدار 700ميغاواط نتيجة لمشكلات في إمداد الغاز السائل لمحطات الإنتاج.

وذكرت الوزارةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شركة دانة غاز أضطرت إلى خفض إنتاجها منالكهرباء بمقدار 700 ميغاواط وما يعادل 100 مليون قدم مكعب بسبب مشاكل نقل الغازالمسال في محطة غاز كورمور".

وأضاف البيان،أن "الأوضاع قد عادت الآن إلى طبيعتها الآن ووصلت كمية الكهرباء المنتجة إلى3700 ميغاواط".

سبق للوزارة أنأعلنت، مطلع الشهر الجاري، تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 750 ميغاواط، نتيجةتقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.

يُذكر أن حقلكورمور يُعد المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في إقليمكوردستان. وأي اضطراب في إنتاج أو نقل الغاز من هذا الحقل يؤثر بشكل مباشر علىإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة.

و تؤكد وزارةالكهرباء التزامها بتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية والعمل على مشاريع البنىالتحتية الاقتصادية في كوردستان، وتطوير منظومة الكهرباء، والعمل علىوضع المقياس الذكي.