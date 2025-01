2025-01-25 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق، اليوم السبت، داخل مكتبة الربيعي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. وأوضح المصدر أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت بعمليات الإخماد لمنع انتشار النيران إلى المباني المجاورة. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات، فيما فتحت الجهات …

