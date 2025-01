شرطة بغداد الرصافة تلقي القبض على مطلق نار في الزعفرانية

2025-01-25 14:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، عن تمكن دوريات نجدة الزعفرانية ومفارز قسم شرطة الزعفرانية من إلقاء القبض على شخص قام بإطلاق العيارات النارية إثر نشوب مشاجرة، ما تسبب في ترويع المواطنين. وذكرت القيادة في بيان أن عملية القبض تمت أثناء تجوال المفارز ضمن شارع المعهد، حيث تم سماع صوت إطلاق نار، …

