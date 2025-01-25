استخبارات ومكافحة إرهاب الديوانية تطيح بتاجر سلاح

2025-01-25 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الديوانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، الاطاحة باحد تجار الاسلحة في الديوانية.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها نفذت عملية امنية جاءت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود احد الاشخاص في المحافظة يقوم بمتاجرة الأسلحة والأعتدة حيث تمكنت من ضبط السـلاح والعتاد والقاء القبض على المتهم".

واضافت انه "ولدى التحقيق معه اعترف صراحة عن حيازته لهذه الأسـلحة لغرض المتاجرة بها"، مؤكدة انها "صُدقت أقواله قضائياً وأُحيل الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل".