محافظة بغداد تعلن حصيلة جهودها الخدمية خلال ايام الزيارة

2025-01-25 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



أعلنت محافظة بغداد اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) استنفار اكثر من 300 آلية مختلف التخصصات لتقديم خدماتها للزائرين مع توزيع مليون كيس نفايات.

وذكر بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي حصلت عليه "بغداد اليوم" انه بحسب توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي فقد خصصت مديريات وأقسام المحافظة 70 حافلة لنقل الزائرين، وكذلك 100 حوضية تابعة إلى مديرية ماء محافظة بغداد لتوزيع المياه، واكثر من 22 آلية تابعة إلى مديرية المجاري، و160 آلية تابعة إلى مديرية بلديات محافظة بغداد، الى جانب مساهمة قسم الشؤون البلدية بتخصيص 8 تناكر لنقل الماء وآلية كرين".

وأوضح البيان ان "هذه الجهود شملت تقديم الخدمات داخل مدينة الكاظمية المقدسة وخارجها، تركزت في خمسة محاور وضمن مداخل بغداد وطرق الزائرين، حيث شملت ناحية جسر ديالى والمحمودية واللطيفية واليوسفية والرشيد والوحدة والنهروان والمدائن وطريق بسماية امتدادا الى الزعفرانية، وكذلك قاطع الراشدية والحسينية الى الشعب، وقاطع الزوراء طريق ديالى القديم خان بني سعد وقاطع شمال بغداد من المشاهده باتجاه الكاظمية المقدسة".

ولفت البيان إلى "توزيع ما يقدر مليون كيس لجمع النفايات من ضمنها 400 الف كيس لمدينة الكاظمية و600 الف كيس لباقي المحاور، مع رفع عشرات الأطنان من النفايات"، لافتاً إلى ان "هذه الجهود ستسمر حتى انتهاء مراسم الزيارة".