الجيش الإسرائيلي يزعم عدم التزام حركة “حماس” بإطلاق الأسيرات “المدنيات” أولا ويُصر على عودة الأسيرة أربيل يهود
2025-01-25 15:00:05 - المصدر: راي اليوم
زين خليل / الأناضول- زعم الجيش الإسرائيلي، السبت، أن حركة حماس لم تلتزم بتعهداتها بشأن إطلاق سراح الأسيرات الإسرائيليات “المدنيات” أولا.
وقال متحدث الجيش دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي بثه الجيش على حسابه بمنصة إكس: “لم تلتزم حماس بالاتفاق فيما يتعلق التزامها بإعادة المدنيات أولا”.
وأضاف: “سنصر على عودة أربيل يهود، وكذلك على عودة شيري وأبناء عائلة بيباس، الذين نشعر بقلق بالغ بشأنهم، في أقرب وقت”.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية كان من المفترض أن تطلق حماس خلال الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف النار 3 مجندات ومدنية واحدة هي “أربيل يهود”، لكنها أطلقت بدلا عن ذلك سراح 4 مجندات.… [+]