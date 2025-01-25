2025-01-25 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط مستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "مديرية منفذ ميناء أم قصرالشمالي، تمكنت من ضبط حاوية تحتوي على (3000 جهاز لقياس السكر + ٤ أجهزة تدخل في صناعة الأسنان)، مخبأة وغير مصرح بها وتحتاج إلى موافقات وزارة الصحة كونها تعتبر مستلزمات طبية".وأشار الى أنه "تم إحالة العجلة والمواد المضبوطة الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".