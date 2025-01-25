‏ الناطق باسم اللجنة العليا للزيارات المليونية: توافد الزائرين مستمر وحركة النقل جيدة وبلا قطوعات

2025-01-25 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، اليوم السبت، استمرار توافد الزائرين على مدينة الكاظمية المقدسة في ظل وفرة لوسائط النقل وانسيابية تامة في حركة المرور.

وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري في إيجاز صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأجهزة الأمنية وبإشراف من القائد العام للقوات المسلحة تؤدي واجبها على أكمل وجه لتأمين الزائرين المتوجهين صوب مرقد الإمام موسى بن جعفر (ع) دون تسجيل وقوع حوادث في قواطع المسؤولية".

وأضاف أن "الزيارة تشهد ذروتها، ولم يسجل حدوث قطوعات في طرق الزائرين مع توفر وسائل النقل اللازمة لإيصال الزائرين الى وجهاتهم".

وأشار ميري الى أن "الزيارة هذا العام سجلت أقل عدد من الحوادث المرورية مقارنة بالأعوام السابقة بفضل التنظيم العالي الذي شهدته حركة السير والمرور في بغداد".