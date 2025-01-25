قوة من الحشد الشعبي تطيح بإرهابي شمالي بغداد

2025-01-25 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن الإطاحة بداعشي بارز بقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " قوة مشتركة من معاونية الاستخبارات والمعلومات واللواء 12 ضمن قيادة عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بعنصر بارز في فلول "داعش" الإرهابي شمالي بغداد".

وأضافت أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نوعية، حيث تمكنت القوة من القبض على الإرهابي المدعو (ح . أ. ع) في سيطرة (داوود الحسن) في قضاء الطارمية".

وأشارت الى أن "الإرهابي المعتقل يشغل منصباً إعلامياً بارزاً في فلول "داعش" الإرهابي وهو مطلوب وفق المادة 4 إرهاب"، لافتة الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الاصولية والقانونية اللازمة بحق المعتقل".