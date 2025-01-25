2025-01-25 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز منتخب الشبابِ على نظيره التايلانديّ بهدفٍ واحدٍ من دون ردٍّ في المُباراةِ الودية التي أقيمت، مساء اليوم السبت، في العاصمةِ بانكوك ضمن تحضيراتِ المنتخب النهائيّة لبُطولةِ آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين بدايةً من الـ(12) من شهر شباط / فبراير المُقبل.

وأشرك الملاكُ الفنيُّ لمنتخبِ الشباب، بقيادةِ المُدربِ عماد محمد، تشكيلتين مختلفتين من أجل الوقوفِ على أدائهم في المُبارياتِ الوديّة، وكيفية تطبيق الواجبات الفنيّة والجماعيّة.

وأكد مدربُ منتخب الشباب عماد محمد: إن المنتخبَ لم يقدم الأداءَ المطلوب منه أمام تايلاند، لكون التجمع هو الأول للمُنتخبِ، وبمُشاركةِ جميع اللاعبين منذ التصفياتِ الآسيويّة قبل أربعة أشهر.

وأضاف : سنعملُ على رفعِ الجاهزيّةِ، و زيادة وتيرةِ العمل بالتدريباتِ خلال الأيام المُقبلة من أجل أن يصلَ اللاعبون إلى الجاهزيّة التي نطمح لها قبلَ المشاركةِ في بُطولةِ آسيا.

وسيخوض منتخبُ الشبابِ مباراته الوديّة الثانية أمامَ منتخبِ كوريا الجنوبية يوم الجمعة المُقبل في ثاني مبارياته التحضيريّة في تايلاند للبُطولةِ الآسيويّة.