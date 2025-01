حرائق منشآت النفط.. خلل في السلامة أم صراع مع الإهمال؟

2025-01-25 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عراق أوبزيرفر/ بغداد أثار الحريق الذي اندلع في حقل الرميلة الشمالي بمحافظة البصرة، تساؤلات واسعة حول إجراءات السلامة المتبعة في المنشآت النفطية العراقية، حيث أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة النقاشات المتعلقة بمدى كفاءة معايير السلامة المطبقة في منشآت الطاقة، خصوصاً في ظل تكرار الحرائق في المنشآت الحيوية خلال السنوات الأخيرة. واندلع الحريق في حقل الرميلة …

