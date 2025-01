الكشف عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة

2025-01-25 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوماً، وذلك استناداً الى القانون الانتخابي رقم 12لسنة 2018 المعدل،. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): …

