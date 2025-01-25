كيز تصعق سبالينكا وتحقق أول ألقابها في البطولات الكبرى

2025-01-25 16:30:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

قدمت الأمريكية ماديسون كيز أداءً مذهلاً لتطيح بالمصنفة الأولى أرينا سبالينكا من على عرشها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتحقق أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها الصعب 6-3 و2-6 و7-5 في النهائي.

أصبحت كيز (29 عاماً) رابع أكبر لاعبة تفوز بأحد الألقاب الكبرى للمرة الأولى في عصر الاحتراف، بعد فلافيا بينيتا وآنا جونز وفرانشيسكا سكيافوني، وأنهى فوزها محاولة سبالينكا للتتويج للمرة الثالثة توالياً في ملبورن بارك.

وارتكبت سبالينكا خطأين مزدوجين لتخسر إرسالها في الشوط الافتتاحي، وبدا مستواها متراجعاً في بداية المباراة بينما فرضت كيز الضغط على المصنفة الأولى بضربة ناجحة لتكسر إرسال منافستها مرتين.

واستغلت الأمريكية المصنفة 19 حظها بعد ضربة ناجحة من على الشبكة لتتقدم 5-1 بعد 20 دقيقة، قبل أن تخسر إرسالها إثر ضربة خلفية خاطئة، ومنحتها سبالينكا نقطة الفوز بالمجموعة عندما ارتكبت الخطأ المزدوج الرابع في المباراة.

ولعبت كيز، التي كانت تضرب بقوة أكبر من منافستها على جانبي الملعب، ضربتها الناجحة 11 على الخط الجانبي، لتحسم المجموعة الافتتاحية.

لكن سبالينكا رفعت من مستواها في المجموعة التالية، وشقت طريقها لتتعادل في النتيجة.

واعتمدت اللاعبتان على الإرسالات القوية والضربات الناجحة للحفاظ على التعادل حتى أصبحت النتيجة 5-5 في المجموعة الفاصلة.

لكن الزخم انتقل إلى كيز عندما لعبت بعض الضربات الناجحة لتفوز بالشوطين التاليين وتحقق أكبر انتصار في مسيرتها.