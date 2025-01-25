السامرائي من مضيف البو عيفان: نرفض التوجهات الانفرادية "الانبار ليست تابعة لشخص أو حزب معين"

2025-01-25 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

زار رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، يرافقه عدد من نواب وقيادات التحالف مضيف البوعيفان قبيلة البوعيسى في مدينة الفلوجة، حيث كان في استقباله الشيخ وصفي بركات سعدون العيفان والشيخ غازي سامي عباس العبد وعدد من الشيوخ والوجهاء.





وأكد السامرائي خلال زيارته أن "محافظة الأنبار بحاجة إلى تضامن جميع أبنائها وتكاتف قواها الوطنية لتحقيق التنمية والاستقرار، مشدداً على رفض أي توجهات انفرادية تسعى إلى جعل المحافظة تابعة لشخص أو حزب معين، مؤكداً أن "|هذه التوجهات لن تلقى قبولاً من أهالي الأنبار".

وأوضح السامرائي أن "تحالف العزم يمد يده إلى جميع الجهات المخلصة في الأنبار من أجل العمل المشترك للنهوض بواقع المحافظة"، لافتاً إلى "أهمية تبني مشاريع تنموية وخدمية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين الواقع المعيشي".



