2025-01-25 16:36:04 - المصدر: ايشان

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور بغداد يوم غد لبحث الملف الأمني والعلاقات الثنائية. ونقلت “رويترز”، عن مصدر دبلوماسي تركي، قوله، إن “فيدان سيزور العراق يوم الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين بشأن القتال ضد المسلحين الأكراد والقضايا الأمنية والعلاقات الثنائية”. وتشهد علاقة البلدين، توترات في السنوات الماضية بسبب العمليات […]

ظهرت المقالة غداً.. وزير الخارجية التركي يزور بغداد لبحث الملف الأمني والعلاقات الثنائية أولاً على ايشان.



