2025-01-25 16:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن خطة لزيادة القدرات الإنتاجية للكهرباء وتهيئة قطاعات النقل والتوزيع وإنجاز عمليات الربط مع دول الجوار في إطار استعدادها لفصل الصيف المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن “الوزارة وفي ضوء التوجيهات المستمرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أعدت خطة لمعالجة […]

ظهرت المقالة استعداداً للصيف المقبل.. الكهرباء تستنفر منتسبيها بثلاث مناوبات وربط مع دول الجوار أولاً على ايشان.



